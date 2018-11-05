موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر بمشاركة “محمد صلاح” الثلاثاء 6/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق النجم الأحمر الصربي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2018 على أرض دولة صربيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق اللاعب المصري محمد صلاح يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول والنجم الأحمر.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول والنجم الأحمر في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر

موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق النجم الأحمر الصربي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2018 على أرض دولة صربيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول والنجم الأحمر تحديداً في تمام الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر، سوف تكون مباراة ليفربول والنجم الأحمر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول والنجم الأحمر منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول والنجم الأحمر والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق النجم الأحمر في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في المسابقة الأعرق أوروبياً.

ولا شك أن القلق عاد من جديد لكي يُسيطر على فريق ليفربول في الأيام القليلة الماضية، وخاصة بعدما سقط فريق الريدز في فخ التعادل في مباراته الماضية أمام مضيفه فريق أرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع فريق ليفربول إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن كان متساوياً مع فريق مانشستر سيتي قبل أسبوع واحد فقط من الآن في مركز الصدارة، مما يُثير الرعب في نفوس جماهير نادي ليفربول خوفاً من ابتعاد فريقهُم من جديد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

ويُدرك فريق ليفربول جيداً أنه لا يوجد أمامه أي مجال للتعثر من جديد في المباريات القادمة على الصعيد المحلي، وخاصة وأن فريق مانشستر سيتي صاحب الصدارة وأيضاً حامل اللقب لا يتعثر تماماً في ظل المستويات المثالية التي يُقدمها دائماً رفقة مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

ولكن قبل ذلك سوف يُحاول فريق ليفربول أولاً أن يرتاح من الضغوط نوعاً ما في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وخاصة وأن فريق الريدز ينتظره مباراتين في غاية التعقيد سواء في الجولة الخامسة أو حتى في الجولة السادسة من دور المجموعات.

حيث يحل فريق ليفربول في الجولة الخامسة ضيفاً على نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات من خلال استضافة فريق نابولي الإيطالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

وبكل تأكيد يعلم فريق ليفربول مدى أهمية إنهاء دور المجموعات في المركز الأول في صدارة مجموعته عوضاً عن المركز الثاني، وذلك حتى يتمكن من خوض مباراة إياب الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة على أرضه ووسط جماهيره، وهو الأمر الذي سوف يُزيد بالتالي من حظوظه في بلوغ الدور ربع النهائي من المسابقة.

ولا يقتصر طموح فريق ليفربول عند ذلك الحد فحسب، وخاصة وأن فريق ليفربول كان قد نجح في الوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، إلا أنه خسر اللقب حينها على يد ملك أوروبا وهو فريق ريال مدريد بواقع ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

ومن جانبه كشف الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق النجم الأحمر، حيث جاءت قائمة فريق ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر / سيمون مينيوليه / كيلير.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون / ألبيرتو مورينو / جويل ماتيب.

خط الوسط: نابي كيتا / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم / أدم لالانا.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو / دانييل ستوريدج / سولانكي.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق النجم الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

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