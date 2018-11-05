موعد مباراة برشلونة وإنتر في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 6/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وإنتر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة مضيفه فريق إنتر الإيطالي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2018 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وإنتر، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وإنتر، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وإنتر في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وإنتر

موعد مباراة برشلونة وإنتر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة مضيفه فريق إنتر الإيطالي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2018 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وإنتر تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وإنتر والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وإنتر، سوف تكون مباراة برشلونة وإنتر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وإنتر منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وإنتر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وإنتر والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وإنتر، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المنتظرة أمام مضيفه فريق إنتر في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة كمتصدراً لجدول ترتيب المجموعة الثانية المعقدة.

ولا شك أن ذلك التأهل المبكر عن صدارة المجموعة الثانية، سوف يمنح فريق برشلونة دافعاً معنوياً كبيراً للغاية طوال الفترة القادمة من الموسم الحالي، وخاصة وأن فريق برشلونة يمر بحالة مثالية للغاية في الآونة الأخيرة بالرغم من غياب قائده ونجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

ولعل ما يُزيد أكثر من تفاؤل عشاق النادي الكتالوني بخصوص الموسم الحالي، أن النجم ليونيل ميسي بات على مشارف العودة من جديد إلى الملاعب بعد اقتراب تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي كان قد تعرض لها قبل أسبوعين من الآن.

حيث قام الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالتوجيه الدعوة إلى النجم ليونيل ميسي لكي ينضم لبعثة الفريق الكتالوني في مدينة ميلانو، لتبقى مشاركته في المباراة المنتظرة أمام فريق إنتر في يد الجهاز الطبي للنادي الكتالوني الذي لم يمنح بدوره الضوء الأخضر بعد لمشاركة النجم ليونيل ميسي في المباريات من جديد.

وفي الفترة التي غاب فيها النجم ليونيل ميسي عن الملاعب بداعي الإصابة، توقع الجميع أن يُعاني فريق برشلونة كثيراً في ظل الاختبارات المعقدة التي واجهها الفريق الكتالوني طوال هذه الفترة، إلا أن فريق برشلونة استطاع تخطي جميع هذه العقبات بنجاح دون مشاركة النجم ليونيل ميسي.

ومن جانبه كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق إنتر، حيث جاءت قائمة فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / ألانا / شومي / إناكي بينا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / دينيس سواريز / فيليبي كوتينيو / أرثور / رافينيا ألكانتارا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / عثماني ديمبيلي / منير الحدادي / مالكوم.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق إنتر على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور / رافينيا ألكانتارا.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق إنتر في وضعية مثالية للغاية من أجل خوض هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق برشلونة، وخاصة في ظل النتائج المثالية التي حققها فريق إنتر طوال الفترة الماضية مما جعله يتواجد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الوقت الحالي.

ولا شك أن فريق إنتر سوف يسعى إلى استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل رد اعتباره أمام الفريق الكتالوني، علماً بأن فريق إنتر لم يُقدم مستوى سئ على الإطلاق في مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو، بل كان حتى قريباً من الخروج بنتيجة التعادل لولا إضاعة لاعبيه العديد من الفرص الخطيرة وأيضاً بسبب تألق الألماني تير شتيغن حارس مرمى فريق برشلونة.

ويأمل فريق إنتر هذه المرة في تكرار سيناريو آخر زيارة حضر فيها فريق برشلونة إلى ملعب جوزيبي مياتزا، والتي كانت في عام 2010 ضمن إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا حينها، وفي تلك المباراة نجح فريق إنتر في تحقيق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في حضور جميع نجوم الفريق الكتالوني في ذلك الوقت.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي سباليتي مدرب فريق إنتر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ميلان / ستيفان دي فراي / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / بوليتانو / رادجا ناينغولان / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

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