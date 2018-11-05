كارتيرون يستبعد 6 عناصر أساسية من قائمة الأهلي قبل مواجهة الترجي في إياب نهائي دوري الأبطال

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق الترجي الرياضي التونسي ضمن إياب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

ولم تعرف قائمة فريق الأهلي تواجد العديد من العناصر الهامة سواء بداعي الإصابة أو إما لأسباب فنية، حيث غاب عن قائمة فريق الأهلي كلاً من: أحمد فتحي / هشام محمد / محمد نجيب / مؤمن زكريا / جونيور أجايي / علي معلول.

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أما قائمة المارد الأحمر التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الحاسمة أمام فريق الترجي الرياضي، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / صبري رحيل / باسم علي.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / أحمد حمدي / أحمد حمودي / ميدو جابر / ناصر ماهر / وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن / مروان محسن.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب في مساء يوم الجمعة الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الطرفين في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 9 نوفمبر 2018 على الملعب الأولمبي في مدينة رادس على أرض دولة تونس، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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