موعد مباراة باريس سان جيرمان ونابوليِ في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 6/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان ونابوليِ، يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لملاقاة مضيفه فريق نابولي الإيطالي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2018 على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي باريس سان جيرمان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة باريس سان جيرمان ونابوليِ، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونابوليِ.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة باريس سان جيرمان ونابوليِ، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من باريس سان جيرمان ونابوليِ في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونابوليِ

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونابوليِ، يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لملاقاة مضيفه فريق نابولي الإيطالي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2018 على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ونابوليِ تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونابوليِ والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونابوليِ، سوف تكون مباراة باريس سان جيرمان ونابوليِ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة باريس سان جيرمان ونابوليِ منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات باريس سان جيرمان ونابوليِ والتشكيل المتوقع

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونابوليِ، يدخل فريق باريس سان جيرمان غمار مباراته المنتظرة أمام مضيفه فريق نابولي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل انتزاع وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من جديد من نظيره فريق نابولي.

ولا شك أن فريق باريس سان جيرمان يعلم جيداً أنه سوف يكون مهدداً بالإقصاء من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك في حالة تعثره أمام مضيفه فريق نابولي في هذه المباراة الحاسمة.

ولعل ما يُزيد من حجم الضغوطات بشكل أكبر على فريق باريس سان جيرمان، أن الفريق الباريسي سوف يجد نفسه في الجولة القادمة من دور المجموعات على موعد مع مباراة أخرى حاسمة، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي متصدر ترتيب هذه المجموعة.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة باريسية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق نابولي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: توماس مونييه / ماركينيوس / تياغو سيلفا / خوان بيرنات.

خط الوسط: أدريان رابيو / ماركو فيراتي / أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: كيليان مبابي / نيمار جونيور / إدينسون كافاني.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مثالياً للغاية بالنسبة إلى فريق نابولي قبل خوضه هذه المباراة الحاسمة أمام ضيفه فريق باريس سان جيرمان، وخاصة وأن فريق نابولي لم يكن متوقعاً بأن يكون منافساً رئيسياً على إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولكن فريق نابولي أثبت حتى هذه اللحظة على أنه قادر على المنافسة بكل قوة على صدارة أو حتى وصافة ترتيب المجموعة الثالثة، ولا شك أن الفضل يعود بنسبة كبيرة للغاية إلى الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق باريس سان جيرمان على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: ماكسيموفيتش / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: آلان / زيلينسكي / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: خوسيه ماريا كاليخون / دريس ميرتينز / لورينزو إنسيني.

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