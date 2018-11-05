ملخص مباراة الزمالك وحرس الحدود الثلاثاء 6/11/2018 في الدوري المصري

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ملخص مباراة الزمالك وحرس الحدود، حقق فريق الزمالك فوزاً مثيراً للغاية على حساب ضيفه فريق حرس الحدود بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الزمالك في المباراة كلاً من المدافع محمود علاء في الدقيقة الثمانين من ركلة جزاء، إضافة إلى محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من المباراة، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق حرس الحدود في المباراة اللاعب النيجيري موزيس في الدقيقة العشرين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق الزمالك رصيده إلى 23 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق حرس الحدود عند 9 نقاط فقط لا غير.

وجاءت تشكيلة فريق الزمالك الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

ملخص مباراة الزمالك وحرس الحدود والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الزمالك وحرس الحدود، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق الزمالك أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب في إطار سعيه لتسجيل الأهداف في وقت مبكر من أجل تسهيل مهمته، وفي مقابل ذلك تراجع فريق حرس الحدود بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المفاجأة حدثت في الدقيقة العشرين من عمر المباراة، وذلك حينما استغل النيجيري موزيس ثغرة في خط دفاع فريق الزمالك، ليِنفرد على إثرها بحارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش، ومن ثم نجح في تسجيل الهدف الأول لمصلحة فريقه وسط حالة من الصدمة من طرف أبناء القلعة البيضاء.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق الزمالك في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الثالثة والعشرين حينما سدد اللاعب يوسف أوباما كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق حرس الحدود تصدى للكرة وأنقذ مرماه من أولى الأهداف.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والثلاثين، كاد فريق حرس الحدود ينجح في تسجيل ثاني أهداف في المباراة، وذلك حينما نفذ اللاعب أحمد الشيخ ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة رائعة للغاية، إلا أن العارضة وقفت بجانب الفارس الأبيض وتصدت للكُرة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مفاجئ لمصلحة فريق حرس الحدود بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة الزمالك وحرس الحدود والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الزمالك وحرس الحدود، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الزمالك عازماً على قلب الطاولة على ضيفه بأي وسيلة ممكنة من أجل الابتعاد أكثر في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وفي مقابل ذلك حاول فريق حرس الحدود الحفاظ على تقدمه في النتيجة حتى نهاية المباراة.

وفي الدقيقة الحادية والخمسين كاد فريق الزمالك ينجح في تعديل النتيجة، وذلك حينما سدد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته جانباً دون أن تُشكل الخطورة الحقيقية على مرمى فريق حرس الحدود وسط حالة من التوتر من جانب جماهير القلعة البيضاء في مدرجات ملعب بتروسبورت.

وفي الدقيقة الرابعة والستين حاول السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي محمد عنتر إضافة إلى عبد الله جمعة بدلاً من الثنائي أحمد فتوح إضافة إلى إبراهيم حسن.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير واصل فريق الزمالك حملاته الهجومية المكثفة من أجل تسجيل هدف التعادل، وذلك حينما سدد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن العارضة تصدت للكرة وحرمت أبناء القلعة البيضاء من التسجيل مثلما فعلت مع الضيوف في الشوط الأول.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثمانين، سنحت أمام فريق الزمالك فرصة مثالية للغاية من أجل تعديل النتيجة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء مشكوك في صحتها ليتولى تنفيذها المدافع محمود علاء بنجاح مدركاً هدف التعادل لمصلحة فريقه وسط فرحة كبيرة من طرف جماهير القلعة البيضاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، وذلك حينما استغل محمود عبد المنعم كهربا ثغرة في خط دفاع فريق حرس الحدود، لينجح على إثرها في تسجيل الهدف الثاني لمصلحة فريقه وسط فرحة لا مثيل لها من طرف جماهير القلعة البيضاء، لتذهب بعد ذلك المباراة إلى نهايتها مباشرة دون جديد على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة الفارس الأبيض الذي عزز موقعه في صدارة الترتيب وحيداً دون أي شريك.

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