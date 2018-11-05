رسمياً: الكاف يصدم الأهلي قبل إياب نهائي دوري الأبطال أمام الترجي !

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أصدر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر 2018 قراراً صادماً للغاية للنادي الأهلي ولِجماهيره في كل مكان، وذلك قبل موعد مباراة إياب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء يوم الجمعة المقبل.

حيث قرر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الإثنين إيقاف المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي رسمياً لمدة مباراتين، وذلك بسبب قيام المهاجم المغربي بتمزيق قميصه متعمداً في الشوط الثاني من أجل التحايل على الحكم الجزائري مهدي عبيد للحصول على ركلة جزاء غير صحيحة.

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كما شدد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيان رسمي له اليوم أيضاً أن قراره قد جاء بناءً على ما التقطته كاميرات المباراة، والتي لم يتمكن حكم المباراة من مشاهدتها أثناء مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي إطار قراراته أيضاً، فرض الإتحاد الأفريقي لكرة القدم على النادي الأهلي عقوبة مالية وصلت قدرها إلى مبلغ 20 ألف دولار، وأخيراً قرر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم استدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي إلى جلسة استماع بسبب ما ورد من مهاجم الفريق وليد أزارو في مباراة الذهاب أمام فريق الترجي الرياضي.

وتأتي هذه القرارات من طرف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد حالة كبيرة من الجدل التي زادت بعد نهاية مباراة ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا بسبب قرارات التحكيم في المباراة، علماً بأن استئناف هذه العقوبات من طرف النادي الأهلي لن يُغير من الأمر شيئاً وخاصة وأن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم لن يجتمع مجدداً طوال الأسبوع المقبل.

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