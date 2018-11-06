تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وإنتر في مباراة اليوم بدوري أبطال أوروبا

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يشهد ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق إنتر الإيطالي ضيفه فريق برشلونة الإسباني، ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وإنتر تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وإنتر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إنتر:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / شومي / ألانا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور / رافينيا ألكانتارا / أرتورو فيدال / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: لويس سواريز / ليونيل ميسي / عثماني ديمبيلي / مالكوم / منير الحدادي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إنتر:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور / رافينيا ألكانتارا.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

وإليكم الآن تشكيل فريق إنتر المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق برشلونة:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ميلان / ستيفان دي فراي / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / بوليتانو / رادجا ناينغولان / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

المدير الفني: الإيطالي سباليتي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق برشلونة إضافة إلى فريق إنتر حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق برشلونة، يمتلك في رصيده 24 نقطة، الدوري الإسباني.

المركز الثاني: فريق إنتر، يمتلك في رصيده 25 نقطة، الدوري الإيطالي.

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