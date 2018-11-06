محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا

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تشهد أرض دولة صربيا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق النجم الأحمر الصربي ضيفه فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول والنجم الأحمر تحديداً في تمام الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 21:55 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول والنجم الأحمر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق ليفربول التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق النجم الأحمر:

حراسة المرمى: أليسون بيكر / سيمون مينيوليه.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون / ألبيرتو مورينو / جويل ماتيب.

خط الوسط: فابينيو / جيمس ميلنر / نابي كيتا / أدم لالانا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو / دانييل ستوريدج / سولانكي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق النجم الأحمر:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق النجم الأحمر حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثالث: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 27 نقطة، الدوري الإنجليزي الممتاز.

المركز الأول: فريق النجم الأحمر، يمتلك في رصيده 43 نقطة، الدوري الصربي.

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