تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من باريس سان جيرمان ونابوليِ في مباراة اليوم

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يشهد ملعب سان باولو في جنوب دولة إيطاليا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق نابولي الإيطالي ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ونابوليِ تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة باريس سان جيرمان ونابوليِ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق باريس سان جيرمان المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق نابولي:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: توماس مونييه / تياغو سيلفا / ماركينيوس / خوان بيرنات.

خط الوسط: أدريان رابيو / ماركو فيراتي / أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: كيليان مبابي / نيمار جونيور / إدينسون كافاني.

المدير الفني: الألماني توماس توخيل.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق نابولي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: ماكسيموفيتش / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: آلان / زيلينسكي / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: خوسيه ماريا كاليخون / لورينزو إنسيني / دريس ميرتينز.

المدير الفني: الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق باريس سان جيرمان إضافة إلى فريق نابولي حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق باريس سان جيرمان، يمتلك في رصيده 36 نقطة، الدوري الفرنسي.

المركز الثالث: فريق نابولي، يمتلك في رصيده 25 نقطة، الدوري الإيطالي.

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