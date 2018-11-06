الهلال في مباراة صعبة اليوم أمام الاتفاق بالدوري السعودي..تعرف على تشكيل الهلال المتوقع

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يستعد فريق الهلال لملاقاة ضيفه فريق الاتفاق في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والاتفاق تحديداً في تمام الساعة 16:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 17:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 18:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الهلال والاتفاق منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الاتفاق:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو / سلمان الفرج / كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: أندري كاريو / سالم الدوسري / بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: البرتغالي جورجي جيسوس.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق الهلال إضافة إلى فريق الاتفاق حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق الهلال، يمتَلك في رصيده 21 نقطة.

المركز السادس: فريق الاتفاق، يمتلك في رصيده 14 نقطة.

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