تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند في مباراة اليوم

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يستعد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لملاقاة ضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2018 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق أتلتيكو مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / دييغو غودين / ماريا خيمينيز / فيليبي لويس.

خط الوسط: رودريجو / كوكي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / دييغو كوستا.

المدير الفني: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق بوروسيا دورتموند المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: رومان بوركي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي / مانويل أكانجيِ / أكسيل زاجادوُ / رافاييل غيريرو.

خط الوسط: أكسل فيتسل / توماس ديلاني / جادون سانشو / ماركو رويس / ماكسيمليان فيليب.

خط الهجوم: باكو ألكاسير.

المدير الفني: السويسري لوسيان فافر.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق أتلتيكو مدريد إضافة إلى فريق بوروسيا دورتموند حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الرابع: فريق أتلتيكو مدريد، يمتلك في رصيده 20 نقطة، الدوري الإسباني.

المركز الأول: فريق بوروسيا دورتموند، يمتلك في رصيده 24 نقطة، الدوري الألماني.

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