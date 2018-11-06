موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الأربعاء 7/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مساء يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس ومانشستر يونايتد في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد

موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مساء يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد، سوف تكون مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات يوفنتوس ومانشستر يونايتد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المنتظرة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثامنة وأيضاً لكي يضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق يوفنتوس يعلم جيداً مدى أهمية تحقيق الانتصار من جديد على حساب نظيره فريق مانشستر يونايتد مثلما كان الحال في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وذلك حينما نجح فريق يوفنتوس في الفوز بنتيجة هدف وحيد مقابل لا شئ على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر.

ويرغب فريق يوفنتوس في إثبات قدرته على المنافسة بكل قوة في الموسم الحالي على لقب دوري أبطال أوروبا، وخاصة وأن ذلك اللقب الغالي يغيب عن خزائن نادي السيدة العجوز منذ عام 1996، مما يُزيد من عزيمة لاعبي فريق يوفنتوس على تحقيق اللقب الغالي في نهاية الموسم الحالي.

وبكل تأكيد بات فريق يوفنتوس كافة الأسلحة المناسبة من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وخاصة بعدما قامت إدارة النادي برئاسة الإيطالي أندريا أنيلي بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، علماً بأن النجم كريستيانو رونالدو سبق له وأن فاز بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات سابقة طوال مسيرته الرياضية.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: رودريجو بيِنتانكور / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / خوان كوادرادو / كريستيانو رونالدو.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً نوعاً ما بالنسبة إلى فريق مانشستر يونايتد، وذلك بسبب المعاناة التي عاشها فريق الشياطين الحمر منذ مطلع الموسم الحالي رفقة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو نظراً لتراجع نتائج الفريق كثيراً على جميع المستويات.

ولكن الوضع الآن بات أفضل بكثير بالنسبة إلى فريق مانشستر يونايتد بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي نجح الفريق في تحقيقها في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الآونة الأخيرة، مما جعله يعود من جديد لكي ينضم إلى مقدمة جدول الترتيب على أمل أن يتمكن من المنافسة بقوة على اللقب رفقة كبار كرة القدم الإنجليزية.

وعلى الرغم من الخسارة التي تعرض لها فريق مانشستر يونايتد في الجولة الماضية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ضيفه فريق يوفنتوس، إلا أن فريق الشياطين الحمر يبدو عازماً على رد اعتباره على أرض فريق يوفنتوس ووسط جماهيره الغفيرة، وخاصة وأن فريق مانشستر يونايتد يمتلك كافة الإمكانيات الفنية القادرة على المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / كريس سمالينج / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / بول بوغبا.

خط الهجوم: أليكسيس سانشيز / أنطوني مارسيال / روميلو لوكاكو.

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