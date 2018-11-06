موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 7/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة مضيفه فريق فيكتوريا بلزن التشيكي في مساء يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2018 على أرض دولة جمهورية التشيك، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن

موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة مضيفه فريق فيكتوريا بلزن التشيكي في مساء يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2018 على أرض دولة جمهورية التشيك، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن، سوف تكون مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وفيكتوريا بلزن والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق فيكتوريا بلزن في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار الثالث على التوالي له على مستوى جميع المسابقات، وذلك حتى تتسم بدايته الجديد مع مدربه الجديد وهو الأرجنتيني سانتياغو سولاري بالمثالية.

ولا شك أن الأجواء باتت إيجابية للغاية داخل معسكر الفريق الملكي منذ رحيل المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي عن صفوف النادي، علماً بأن هذه الأجواء الإيجابية قد انعكست بشكل واضح للغاية على لاعبي فريق ريال مدريد رفقة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي قاد الفريق الملكي لِإنتصارين على التوالي منذ توليه مهامه في النادي الملكي.

وعلى على الرغم من ذلك إلا أن فريق ريال مدريد لا يزال في حاجة إلى المزيد من الوقت من أجل التحسن بشكل أكبر على المستوى الفني، علماً بأن المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري سوف يكون بعد أيام قليلة على موعد مع ضمان مقعده بشكل رسمي كمدرباً لفريق ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي.

وهو الأمر الذي قد يُعطي الفريق الملكي المزيد من الاستقرار في الموسم الحالي، وهي النقطة السلبية التي عاش الفريق الملكي بداخلها منذ الصيف الماضي وتحديداً منذ رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن صفوف النادي الملكي عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة.

ومن جانبه كشف الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام مضيفه فريق فيكتوريا بلزن، حيث جاءت قائمة فريق ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / تيبو كورتوا / كيكو كاسيا.

خط الدفاع: سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز / ألفارو أودريوثوُلا / سيرجيو ريِجو / خافي سانشيز.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / ماركوس لورينتي / ماركو أسينسيو / إيسكو / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق فيكتوريا بلزن على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ألفارو أودريوثوُلا / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / سيرجيو ريِجو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / إيسكو.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

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