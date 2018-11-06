ملخص مباراة برشلونة وإنتر الثلاثاء 6/11/2018 في دوري أبطال أوروبا

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ملخص مباراة برشلونة وإنتر، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة القمة بين فريق برشلونة الإسباني وبين مضيفه فريق إنتر الإيطالي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2018 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا.

وقد في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق برشلونة في المباراة البرازيلي مالكوم في الدقيقة الثالثة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق إنتر في المباراة القائد الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة السابعة والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق برشلونة رصيده إلى 10 نقطة، فيما رفع فريق إنتر رصيده إلى 7 نقاط.

وجاءت تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / فيليبي كوتينيو / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق إنتر الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ميلان / ستيفان دي فراي / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / بوليتانو / رادجا ناينغولان / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

المدير الفني: الإيطالي سباليتي.

ملخص مباراة برشلونة وإنتر والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وإنتر، في شوط المباراة الأول ومنذ الدقيقة الثانية كادت أجواء القمة تشتعل للغاية، وذلك حينما سدد الفرنسي عثماني ديمبيلي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى سمير هاندانوفيتش تصدى لها بنجاح وأنقذ مرمى فريقه من الهدف المبكر.

ومع مرور الدقائق حاول فريق برشلونة أن يفرض أسلوب لعبه من خلال الاستحواذ بشكل كامل على الكرة، وفي مقابل ذلك حاول فريق إنتر إغلاق كافة مناطقه الخلفية بإحكام مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة من أجل تسجيل الأهداف.

وفي الدقيقة الثانية عشر سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة فريق برشلونة، وهذه المرة حينما سدد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حالة من الترقب الشديد من طرف الجماهير الإيطالية في مدرجات ملعب جوزيبي مياتزا.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والثلاثين، واصل فريق برشلونة حملاته الهجومية بحثاً عن التقدم في النتيجة، وذلك حينما سدد البرازيلي فيليبي كوتينيو كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى سمير هاندانوفيتش تصدى لها بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة برشلونة وإنتر والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وإنتر، في شوط المباراة الثاني دخل فريق برشلونة عازماً على ترجمة سيطرته المطلقة على المباراة إلى أهداف، وفي مقابل ذلك واصل فريق إنتر الاعتماد على نفس النهج الدفاعي على أمل أن يتمكن من خطف هدف الانتصار من أي هجمة مرتدة.

وفي الدقيقة الثانية والخمسين كاد فريق برشلونة ينجح أخيراً في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد فيليبي كوتينيو كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى سمير هاندانوفيتش واصل تألقه الملفت وتصدى للكرة بنجاح.

وفي الدقيقة الستين واصل فريق برشلونة إهدار الفرص السهلة بغرابة شديدة للغاية، وهذه المرة حينما انفرد النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش بحارس المرمى سمير هاندانوفيتش، إلا أن الأخير أبعدها بنجاح إلى الخارج وسط حالة من التوتر نوعاً ما من جانب لاعبي فريق برشلونة بسبب كثرة الفرص الضائعة.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير حاول الإيطالي سباليتي مدرب فريق إنتر أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه نوعاً ما من أجل الاستحواذ على الكرة، وذلك من خلال إشراك الإسباني بورخا فاليرو بدلاً من البلجيكي رادجا ناينغولان.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والسبعين، حاول الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة هو الآخر أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه، وذلك من خلال إشراك التشيلي أرتورو فيدال بدلاً من البرازيلي أرثور.

وفي الدقيقة الحادية والثمانين حاول المدرب الإيطالي سباليتي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية سعياً لخطف هدف الانتصار، وذلك من خلال إشراك الإيطالي أنطونيو كاندريفا بدلاً من الإيطالي بوليتانو.

وفي الدقيقة الثالثة والثمانين ومن هجمة مرتدة سريعة، نجح فريق برشلونة في تسجيل هدفه الأول في المباراة والذي جاء عبر البرازيلي مالكوم وسط حالة من الصدمة من جانب الجماهير الإيطالية في مدرجات ملعب جوزيبي مياتزا.

أما رد فعل فريق إنتر فلم يتأخر على الإطلاق، بل جاء قوياً للغاية وذلك تحديداً في الدقيقة السابعة والثمانين حينما استغل القائد الأرجنتيني ماورو إيكاردي خطأ دفاعي فادح من جانب فريق برشلونة، لينجح على إثره في تسجيل هدف التعادل لمصلحة أصحاب الأرض وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الإيطالية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق مما يُبقي الوضع على حاله في ترتيب المجموعة الثانية بالنسبة إلى صاحب الصدارة فريق برشلونة وأيضاً فريق إنتر صاحب الوصافة.

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