تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس ومانشستر يونايتد في مباراة اليوم

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يشهد ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق يوفنتوس:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / كريس سمالينج / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / بول بوغبا.

خط الهجوم: أليكسيس سانشيز / أنطوني مارسيال / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق يوفنتوس إضافة إلى فريق مانشستر يونايتد حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق يوفنتوس، يمتلك في رصيده 31 نقطة، الدوري الإيطالي.

المركز السابع: فريق مانشستر يونايتد، يمتلك في رصيده 20 نقطة، الدوري الإنجليزي الممتاز.

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