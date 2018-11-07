النصر في مهمة صعبة اليوم أمام مولودية الجزائر بكأس زايد..تعرف على تشكيل النصر المتوقع

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يستعد فريق النصر السعودي لملاقاة ضيفه فريق مولودية الجزائر الجزائري في مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر ومولودية الجزائر تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة النصر ومولودية الجزائر منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق عامر عبدالله هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق حازم عبدالسلام هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق النصر المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق مولودية الجزائر:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / حمد آل منصور.

خط الوسط: دوس سانتوس / عوض خميس / نور الدين امرابط / جوليانو / أحمد موسى.

خط الهجوم: عبدالرَازق حمد الله.

المدير الفني: الأوروغوياني كارينيو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق النصر إضافة إلى فريق مولودية الجزائر حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثالث: فريق النصر، يمتلك في رصيده 19 نقطة، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المركز الخامس: فريق مولودية الجزائر، يمتلك في رصيده 19 نقطة، الدوري الجزائري.

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