تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام فيكتوريا بلزن بِدوري أبطال أوروبا

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يحل فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر 3 مواسم على التوالي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق فيكتوريا بلزن التشيكي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق فيكتوريا بلزن:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / تيبو كورتوا / كيكو كاسيا.

خط الدفاع: ألفارو أودريوثوُلا / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / سيرجيو ريِجو / خافي سانشيز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / ماركوس لورينتي / فالفيردي / إيسكو / ماركو أسينسيو / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق فيكتوريا بلزن:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ألفارو أودريوثوُلا / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / سيرجيو ريِجو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / إيسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ريال مدريد إضافة إلى فريق فيكتوريا بلزن حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز السادس: فريق ريال مدريد، يمتلك في رصيده 17 نقطة، الدوري الإسباني.

المركز الثاني: فريق فيكتوريا بلزن، يمتلك في رصيده 34 نقطة، الدوري التشيكي.

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