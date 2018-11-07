موعد مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة بمشاركة “محمد النني” الخميس 8/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالية في مساء يوم الخميس الموافق 8 نوفمبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي أرسنال وأيضاً عشاق اللاعب المصري محمد النني، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من أرسنال وسبورتينغ لشبونة في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة

موعد مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي في مساء يوم الخميس الموافق 8 نوفمبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة، سوف تكون مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات أرسنال وسبورتينغ لشبونة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق سبورتينغ لشبونة في مسابقة الدوري الأوروبي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلى دور ال32 من عمر المسابقة كمتصدراً لجدول ترتيب هذه المجموعة الخامسة.

ولا شك أن فريق أرسنال يمر بحالة مثالية للغاية على كافة النواحي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الفريق اللندني لم يتذوق طعم الخسارة تماماً على مستوى جميع المسابقات منذ مدة طويلة للغاية، وذلك تحديداً منذ خسارته في ديربي العاصمة الإنجليزية لندن خارج أرضه أمام مضيفه فريق تشيلسي، ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في مطلع الموسم الحالي أي منذ شهر أغسطس الماضي من العام الحالي 2018.

وبكل تأكيد باتت أحلام وطموحات جماهير نادي أرسنال كبيرة للغاية في الموسم الحالي في ظل المستوى الأكثر من رائع المقدم من طرف لاعبي الفريق اللندني بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، والذي أكد بدوره على أن أفضل خليفة للمدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر الذي رحل عن صفوف النادي اللندني عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة.

وباتت جماهير نادي أرسنال الآن تطمح في التتويج بالألقاب على مستوى جميع المسابقات في الموسم الحالي، علماً بأن فريق أرسنال يُنافس بكل قوة حتى هذه اللحظة على جميع الجبهات سواء المحلية أو حتى القارية.

ولعل ما يُزيد من التفاؤل أيضاً داخل جدران قلعة الإمارات، هي المباراة الكبيرة التي قدمها فريق أرسنال في مطلع الأسبوع الحالي أمام ضيفه فريق ليفربول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى الرغم من أن هذه المباراة قد انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق، إلا أن فريق أرسنال كان يستحق الفوز عن جدارة نظراً إلى المستوى الفني العالي الذي قدمه في المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة لندنية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق سبورتينغ لشبونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: ستيفان ليشتشتايِنر / شكودران موستافي / روب هولدينغ / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / أرون رامسي / هينريك مخيتاريان / أليكس إيوبي.

خط الهجوم: داني ويلباك / بيير إيميريك أوباميانغ.

إقرأ أيضاً: ملخص مباراة برشلونة وإنتر الثلاثاء 6/11/2018 في دوري أبطال أوروبا