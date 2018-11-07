نجم الترجي: سنُلقن الأهلي درساً في كرة القدم في رادس بدون مساعدة التحكيم

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تحدث أحد نجوم فريق الترجي الرياضي التونسي اليوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2018 عن المباراة القادمة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق الأهلي في مساء يوم الجمعة القادم ضمن إياب الدور النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء وتحديداً عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، أكد التونسي إيهاب المباركي لاعب فريق الترجي الرياضي أن فريقه لديه روح معنوية عالية للغاية من أجل خوض مباراة الإياب على ملعب رادس، وخاصة في ظل حضور حوالي 60 ألف مشجع تونسي في مدرجات ملعب رادس.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار اللاعب إيهاب المباركي إلى أن التحكيم كان له تأثيراً واضحاً على نتيجة مباراة الذهاب في الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي نال من عزيمة لاعبي فريق الترجي الرياضي نوعاً ما أثناء المباراة.

كما شدد أيضاً اللاعب إيهاب المباركي في تصريحاته على أن فريق الترجي الرياضي سوف يُلقن فريق الأهلي درساً في كرة القدم في ملعب رادس في يوم الجمعة المقبل، وذلك بدون الحصول على مساعدة من التحكيم مثل التي نالها فريق الأهلي في مباراة الذهاب، وأيضاً بدون استخدام أي أساليب أخرى خارج إطار الروح الرياضية، مؤكداً في الوقت ذاته على أن فريقه قادر على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي هذه التصريحات من طرف اللاعب إيهاب المباركي قبل موعد مباراة الإياب بين فريق الترجي وبين ضيفه فريق الأهلي في يوم الجمعة المقبل، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت في يوم الجمعة الماضي على وقع فوز فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة عرفت جدلاً تحكيمياً كبيراً.

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