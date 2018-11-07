ملخص مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الأربعاء 7/11/2018

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ملخص مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد، حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزاً مثيراً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر يونايتد في المباراة كلاً من الإسباني خوان ماتا في الدقيقة السادسة والثمانين، إضافة إلى الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو بالخطأ في مرماه في الدقيقة التسعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق يوفنتوس في المباراة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الخامسة والستين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط، فيما استقر رصيد فريق يوفنتوس عند 9 نقاط.

وجاءت تشكيلة فريق يوفنتوس الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / رودريجو بيِنتانكور / ميراليم بيانيتش.

خط الهجوم: خوان كوادرادو / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق مانشستر يونايتد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / كريس سمالينج / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا.

خط الهجوم: جيسي لينغارد / أنطوني مارسيال / أليكسيس سانشيز.

المدير الفني: البرتغالي جوزيه مورينيو.

ملخص مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر القمة حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق يوفنتوس الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة التي ترغب بدورها في حسم التأهل بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

وفي الدقيقة السادسة عشر سنحت أولى الفرص الحقيقية في المباراة لمصلحة فريق يوفنتوس، وذلك حينما سدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت جانباً دون أن تُشكل أي خطورة على مرمى فريق مانشستر يونايتد.

ومع مرور الدقائق انحصر اللعب في خط وسط الميدان سواء من طرف فريق يوفنتوس أو حتى من طرف فريق مانشستر يونايتد، ولعل ما ساهم في ذلك هو التنظيم الدفاعي المحكم الذي اتسم به فريق مانشستر يونايتد منذ اللحظة الأولى في عمر المباراة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والثلاثين، سنحت أمام فريق يوفنتوس فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك حينما سدد الألماني سامي خضيرة كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن العارضة تصدت للكرة وحرمت أصحاب الأرض من التسجيل.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد، في شوط المباراة الثاني دخل كل فريق عازماً على التقدم في النتيجة، وخاصة فريق مانشستر يونايتد الذي لن تكون نتيجة التعادل في صالحه تماماً بعد فوز فريق فالنسيا الإسباني في هذه الجولة مما جعله يصعد إلى وصافة ترتيب هذه المجموعة الثامنة.

وفي الدقيقة التاسعة والأربعين كاد فريق مانشستر يونايتد ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد الفرنسي أنطوني مارسيال كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى البولندي فويتشيك تشيزني.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير جاء الرد قوياً للغاية من جانب فريق يوفنتوس، وذلك حينما سدد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا كرة رائعة للغاية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن العارضة وقفت مرة أخرى بجانب الضيوف بعدما تصدت للكرة وسط حالة من الحسرة من طرف الجماهير الإيطالية في مدرجات ملعب أليانز.

وفي الدقيقة الحادية والستين حاول الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك الفرنسي بليز ماتويدي بدلاً من الألماني سامي خضيرة.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير نجح فريق يوفنتوس أخيراً في ترجمة سيطرته المطلقة على مجريات اللعب، وذلك حينما استغل النجم كريستيانو رونالدو ثغرة في خط دفاع فريق مانشستر يونايتد، لينجح على إثرها في تسجيل الهدف الأول لمصلحة فريق السيدة العجوز وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الإيطالية.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والسبعين، كاد فريق يوفنتوس يحسم الأمور نهائياً، وذلك حينما سدد الكولومبي خوان كوادرادو كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل لتبقى النتيجة على حالها.

وبعدها بخمسة دقائق فقط لا غير حاول البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد أن يقوم بإجراء بعض التعديلات على تشكيلة فريقه، وذلك من خلال إشراك البلجيكي مروان فيلايني إضافة إلى الإسباني خوان ماتا بدلاً من التشيلي أليكسيس سانشيز إضافة إلى الإسباني أندير هيريرا.

وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر نهاية المباراة حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، وذلك حينما نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة السادسة والثمانين، والذي جاء عبر الإسباني خوان ماتا إثر تنفيذه ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة.

ولم يكتفِ فريق مانشستر يونايتد بذلك وحسب بل بحث عن تحقيق المفاجأة، وفي الدقيقة التسعين نجح فريق مانشستر يونايتد في مسعاه وذلك حينما سجل الهدف الثاني عبر الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو بالخطأ في مرماه وسط حالة من الصدمة من جانب أصحاب الأرض.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز مثير للغاية لمصلحة فريق مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد.

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