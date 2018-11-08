تعرف على تشكيل أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام سبورتينغ لشبونة بالدوري الأوروبي

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يشهد ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفه فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق سبورتينغ لشبونة:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: ستيفان ليشتنشتاينر / شكودران موستافي / روب هولدينغ / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / أرون رامسي / أليكس إيوبي / هينريك مخيتاريان.

خط الهجوم: داني ويلباك / بيير إيميريك أوباميانغ.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب المجموعة الخامسة التي يتواجد فيها فريق أرسنال إضافة إلى فريق سبورتينغ لشبونة في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 3 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق أرسنال، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

المركز الثاني: فريق سبورتينغ لشبونة، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

المركز الثالث: فريق فورسكلا الأوكراني، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الرابع: فريق كاراباخ من أذربيجان، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق أرسنال إضافة إلى فريق سبورتينغ لشبونة حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الخامس: فريق أرسنال، يمتلك في رصيده 23 نقطة، الدوري الإنجليزي الممتاز.

المركز الثالث: فريق سبورتينغ لشبونة، يمتلك في رصيده 19 نقطة، الدوري البرتغالي.

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