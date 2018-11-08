تشيلسي في مهمة سهلة اليوم أمام باتي بوريسوف بالدوري الأوروبي..تعرف على تشكيل تشيلسي المتوقع

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يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق باتي بوريسوف البيلاروسي في مساء اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر 2018 على أرض دولة بيلاروسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية عشر في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وباتي بوريسوف تحديداً في تمام الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي وباتي بوريسوف منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي وباتي بوريسوف منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق باتي بوريسوف:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: دافيدي زاباكوستا / غاري كاهيل / أنطونيو روديغر / إيمرسون.

خط الوسط: سيسك فابريغاس / ماتيو كوفاسيتش / روس باركلي.

خط الهجوم: بيدرو رودريغيز / فيكتور موزيس / أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب المجموعة الثانية عشر التي يتواجد فيها فريق تشيلسي إضافة إلى فريق باتي بوريسوف في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 3 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق تشيلسي، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

المركز الثاني: فريق باوك اليوناني، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الثالث: فريق فيدي المجري، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الرابع: فريق باتي بوريسوف، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق تشيلسي إضافة إلى فريق باتي بوريسوف حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثاني: فريق تشيلسي، يمتلك في رصيده 27 نقطة، الدوري الإنجليزي الممتاز.

المركز الأول: فريق باتي بوريسوف، يمتلك في رصيده 69 نقطة، الدوري البيلاروسي الممتاز.

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