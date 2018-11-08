تعرف على تشكيل ميلان المتوقع في مباراة اليوم أمام ريال بيتيس بالدوري الأوروبي

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يستعد فريق ميلان الإيطالي لملاقاة مضيفه فريق ريال بيتيس الإسباني في مساء اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر 2018 على ملعب بينيتو فيامارين في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة السادسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميلان وريال بيتيس تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة ميلان وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ميلان وريال بيتيس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإسبانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق ميلان المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ريال بيتيس:

حراسة المرمى: بيبي رينا.

خط الدفاع: أباتي / ماتيو موساكيو / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: لوكاس بيليا / فرانك كيسي / خواكين سوسو / هاكان كالهانوغلو.

خط الهجوم: جياكومو بونافينتورا / باتريك كوتروني.

المدير الفني: الإيطالي جينارو غاتوزو.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب المجموعة السادسة التي يتواجد فيها كلاً من فريق ميلان إضافة إلى فريق ريال بيتيس في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 3 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق ريال بيتيس، يمتلك في رصيده 7 نقاط.

المركز الثاني: فريق ميلان، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

المركز الثالث: فريق أولمبياكوس اليوناني، يمتلك في رصيده 4 نقاط.

المركز الرابع: فريق دوديلانج من لوكسمبورج، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ميلان إضافة إلى فريق ريال بيتيس حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الرابع: فريق ميلان، يمتلك في رصيده 21 نقطة، الدوري الإيطالي.

المركز الرابع عشر: فريق ريال بيتيس، يمتلك في رصيده 13 نقطة، الدوري الإسباني.

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