موعد مباراة الأهلي والترجي في إِياب نهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة 9/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والترجي، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء يوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر 2018 على الملعب الأولمبي في رادس على أرض دولة تونس، وذلك ضمن إياب الدور النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم العربية وأيضاً عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والترجي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والترجي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والترجي في هذه المباراة الهامة في إياب الدور النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي

موعد مباراة الأهلي والترجي، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2018 على الملعب الأولمبي في رادس على أرض دولة تونس، وذلك ضمن إياب الدور النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والترجي، سوف تكون مباراة الأهلي والترجي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات الأهلي والترجي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والترجي، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته الحاسمة أمام مضيفه فريق الترجي الرياضي في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، هو عازماً على التتويج باللقب التاسع له في تاريخ المسابقة دون سواه.

وعلى الرغم من صعوبة مهمة فريق الأهلي نوعاً ما في مباراة الإياب على ملعب رادس، إلا أن المارد الأحمر سوف تكون له الأفضلية نظراً إلى الأفضلية التاريخية له على جميع الأندية التونسية على ملعب رادس على مستوى جميع المسابقات الأفريقية.

ولا شك أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، سوف تُساعد فريق الأهلي كثيراً على تحقيق هدفه المنشود، حيث نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب في الأسبوع الماضي بواقع ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبالتالي فإن إحتمالات تتويج فريق الأهلي باللقب الغالي كبيرة للغاية، حيث يحتاج فريق الأهلي إما الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب أو الاكتفاء بنتيجة التعادل مهما كانت سلبية أو حتى إيجابية، وأخيراً يكفي فريق الأهلي أن يتعرض إلى الخسارة بفارق هدف واحد فقط حتى يضمن فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا لكي يضمن بعد ذلك مشاركته في مسابقة كأس العالم للأندية 2018، والتي من المقرر أن تُقام في شهر ديسمبر القادم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الحاسمة، حيث جاءت قائمة فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / صبري رحيل / أيمن أشرف / باسم علي.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / أحمد حمدي / أحمد حمودي / ميدو جابر / ناصر ماهر / وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن / صلاح محسن.

ومن المقرر أن يفتقد فريق الأهلي في هذه المباراة للعديد من عناصره الأساسية، وذلك سواء بسبب الإصابة أو لأسباب فنية أو حتى بداعي الإيقاف، حيث تمثلت قائمة الغيابات في الأسماء التالية: أحمد فتحي / هشام محمد / جونيور أجايي / علي معلول / مؤمن زكريا / وليد أزارو / محمد نجيب.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الحاسمة أمام مضيفه فريق الترجي الرياضي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / أحمد حمودي / ميدو جابر / وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق الترجي الرياضي عازماً هو الآخر على قلب الطاولة على ضيفه من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وذلك على الرغم من تعرضه إلى الخسارة في مباراة الذهاب في الأسبوع الماضي.

وبكل تأكيد زادت أجواء الحماسة والرغبة داخل معسكر أبناء الدم والذهب، وذلك بعدما قرر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم فتح أبواب مدرجات ملعب رادس بالكامل أمام الجماهير التونسية وخاصة المدرج الجنوبي، وهو الأمر الذي يعني بالتالي حضور حوالي 60 ألف مشجع تونسي في مدرجات ملعب رادس إضافة إلى 3000 مشجع أهلاوي فقط لا غير في مدرج خاص بهم.

ولا شك أن الرغبة في الثأر تُسيطر بقوة على جميع لاعبي فريق الترجي الرياضي قبل هذه المباراة، وخاصة بعد الظلم التحكيمي الواضح الذي تعرض له فريق الترجي الرياضي في مباراة الذهاب بشهادة الجميع.

ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل يسعى لاعبو فريق الترجي الرياضي أيضاً إلى كسر العقدة الأهلاوية الدائمة على ملعب رادس، وخاصة وأن ذلك الانتصار لم يتحقق منذ زمن بعيد للغاية، علماً بأن فريق الأهلي زار ملعب رادس في دور المجموعات في نسخة العام الحالي، وحينها نجح في تحقيق الانتصار بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ومن جانبه كشف التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي الرياضي عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الحاسمة، حيث جاءت قائمة فريق الترجي الرياضي على النحو التالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية / رامي الجريدي / علي الجمل.

خط الدفاع: سامح الدربالي / إيهاب المباركي / أيمن بن محمد / خليل شمام / حسين الربيع / علي المشاني / محمد علي اليعقوبي / أيمن محمود.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي / غيلان الشعلالي / محمد أمين المسكيني / سعد بقير / يوسف البلايلي / أنيس البدري / بلال الماجري.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي / هيثم الجويني / آدم الرجايبي.

ومن المتوقع أن يقوم التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي الرياضي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة تونسية سوف تتألف في هذه المباراة الحاسمة أمام ضيفه فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي / محمد علي اليعقوبي / خليل شمام / حسين الربيع.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي / محمد أمين المسكيني / غيلان الشعلالي / يوسف البلايلي / أنيس البدري.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

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