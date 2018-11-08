حالة من القلق تُسيطر على جماهير الأهلي بعد الكشف عن حكم إياب نهائي دوري الأبطال !

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سيطرت اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر 2018 حالة كبيرة من القلق على جماهير النادي الأهلي، وذلك قبل موعد المباراة المنتظرة في مساء يوم غداً الجمعة أمام المضيف فريق الترجي الرياضي التونسي، ضمن إياب الدور النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

ويأتي ذلك بعدما كشف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الخميس عن طاقم تحكيم مباراة الإياب المقررة غداً الجمعة على ملعب رادس، علماً بأن مباراة الذهاب بين الفريقين قد شهدت جدلاً تحكيمياً كبيراً، وذلك بسبب الأخطاء التي ارتكبها الحكم الجزائري مهدي عبيد بحق فريق الترجي الرياضي في المباراة بالرغم من استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد.

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وقد أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الخميس عن طاقم تحكيم مباراة يوم غداً الجمعة، حيث تم تعيين الحكم الإثيوبي المثير للجدل باملاَك تيسيما من أجل إدارة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق الترجي الرياضي.

وكان الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما قد أدار مباراة ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في العام الماضي 2017، والتي جمعت بين فريق الأهلي حينها وبين ضيفه فريق الوداد البيضاوي المغربي، حيث انتهت هذه المباراة حينها على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق مع العلم بأن هذه المباراة شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية بحق النادي الأهلي.

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