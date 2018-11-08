ملخص مباراة ميلان وريال بيتيس الخميس 8/11/2018 في الدوري الأوروبي

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ملخص مباراة ميلان وريال بيتيس، سقط فريق ميلان الإيطالي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق ريال بيتيس الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2018 على ملعب بينيتو فيامارين في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ميلان في المباراة الإسباني خواكين سوسو في الدقيقة الثانية والستين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ريال بيتيس في المباراة الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة الثانية عشر.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة السادسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ميلان رصيده إلى 7 نقاط، فيما رفع فريق ريال بيتيس رصيده إلى 8 نقاط.

وجاءت تشكيلة فريق ميلان الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيبي رينا.

خط الدفاع: ماتيو موساكيو / كريستيان زاباتا / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: فابيو بوريني / فرانك كيسي / تيموي باكايوكو / دييغو لاكسالت / هاكان كالهانوغلو / خواكين سوسو.

خط الهجوم: باتريك كوتروني.

المدير الفني: الإيطالي جينارو غاتوزو.

ملخص مباراة ميلان وريال بيتيس والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ميلان وريال بيتيس، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر المباراة حاول كل فريق أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في الانفراد بصدارة جدول ترتيب هذه المجموعة السادسة قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

وفي الدقيقة الثانية عشر اشتعلت أجواء المباراة كثيراً، وذلك بعدما استغل فريق ريال بيتيس ثغرة في خط دفاع فريق ميلان، لينجح على إثرها في تسجيل أولى أهدافه في المباراة الذي جاء عبر الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الأندلسية في المدرجات.

ولم يكتفِ فريق ريال بيتيس بذلك وحسب بل بحث عن مضاعفة تقدمه في النتيجة من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة السابعة والعشرين كاد ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد مهاجمه أنطوُنيو سانابريا كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى الإسباني بيبي رينا.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق ريال بيتيس بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ميلان وريال بيتيس والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ميلان وريال بيتيس، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال بيتيس عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل حسم الأمور نهائياً، وفي مقابل ذلك حاول فريق ميلان أن يقوم بتعديل النتيجة في المقام الأول قبل التفكير في قلب الطاولة على مضيفه.

وفي الدقيقة الثانية والستين نجح فريق ميلان في تسجيل هدف التعادل، وذلك عبر لاعبه الإسباني خواكين سوسو الذي نفذ ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة وسط فرحة كبيرة من طرف جماهير الروسونيري التي سافرت وراء فريقهُا لإقليم الأندلس.

وفي الدقيقة السابعة والستين حاول الإسباني كيكي مدرب فريق ريال بيتيس أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه نوعاً ما سعياً لإستعادة الاستحواذ على الكرة من جديد، وذلك من خلال إشراك المكسيكي أندريس غواردادو بدلاً من الإسباني المخضرم خواكين سانشيز.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

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