تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والترجي في إِياب نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم

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يشهد ملعب رادس على أرض دولة تونس في مساء اليوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي، ضمن إياب الدور النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي الرياضي تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والترجي الرياضي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الترجي الرياضي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / صبري رحيل / باسم علي.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / أحمد حمدي / أحمد حمودي / ميدو جابر / ناصر ماهر / وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن / صلاح محسن.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الترجي الرياضي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / أحمد حمودي / ميدو جابر / وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

وإليكم الآن قائمة فريق الترجي الرياضي التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية / رامي الجريدي / علي الجمل.

خط الدفاع: سامح الدربالي / إيهاب المباركي / خليل شمام / أيمن بن محمد / علي المشاني / حسين الربيع / أيمن محمود / محمد علي اليعقوبي.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي / محمد أمين المسكيني / يوسف البلايلي / غيلان الشعلالي / سعد بقير / بلال الماجري / أنيس البدري.

خط الهجوم: هيثم الجويني / آدم الرجايبي / طه ياسين الخنيسي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الترجي الرياضي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي / محمد علي اليعقوبي / خليل شمام / حسين الربيع.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي / محمد أمين المسكيني / غيلان الشعلالي / يوسف البلايلي / أنيس البدري.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

المدير الفني: التونسي معين الشعباني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق الأهلي إضافة إلى فريق الترجي الرياضي حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الرابع عشر: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 11 نقطة، الدوري المصري الممتاز.

المركز الثامن: فريق الترجي الرياضي، يمتلك في رصيده 7 نقاط، الدوري التونسي.

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