الأهلي في مهمة سهلة اليوم أمام القادسية بالدوري السعودي..تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع

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يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق القادسية في مساء اليوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والقادسية تحديداً في تمام الساعة 17:20 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:20 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والقادسية منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق عيسى الحربين هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق القادسية:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد / محمد آل فتيل / باولو دياز / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: سوزا / عبد الله السعيد / نوح الموسى.

خط الهجوم: خورادو / دجانيني / عمر السومة.

المدير الفني: الأرجنتيني بابلو جويدي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق الأهلي إضافة إلى فريق القادسية حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 8 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 19 نقطة.

المركز الخامس عشر: فريق القادسية، يمتلك في رصيده 4 نقاط.

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