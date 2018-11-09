موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني السبت 10/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، يستعد فريق بايرن ميونخ لملاقاة مضيفه وغريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند في مساء يوم السبت الموافق 10 نوفمبر 2018 على ملعب سيغنال إيدونا بارك على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الألمانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة كلاسيكو ألمانيا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، يستعد فريق بايرن ميونخ لملاقاة مضيفه وغريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند في كلاسيكو كرة القدم الألمانية في مساء يوم السبت الموافق 10 نوفمبر 2018 على ملعب سيغنال إيدونا بارك على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، سوف تكون مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند والتشكيل المتوقع

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، يدخل فريق بايرن ميونخ غمار مباراته المنتظرة أمام غريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند في كلاسيكو كرة القدم الألمانية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة من تراجع مستوى الفريق البافاري طوال الفترة الماضية من عمر الموسم الحالي.

ولا شك أن فوز فريق بايرن ميونخ بُمباراة كلاسيكو كرة القدم الألمانية، سوف يمنح الفريق البافاري دافعاً معنوياً كبيراً طوال الفترة القادمة، علماً بأن فريق بايرن ميونخ مطالب من طرف جماهيره بضرورة الفوز بجميع الألقاب التي يُنافس عليها في نهاية الموسم الحالي.

ويعلم فريق بايرن ميونخ أن تعثره في مباراة كلاسيكو كرة القدم الألمانية، سوف يُزيد من حجم الضغوطات كثيراً عليه وخاصة على مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، علماً بأن الفارق بين فريق بايرن ميونخ وبين غريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند صاحب صدارة الدوري الألماني قد وصل حتى الآن إلى أربع نقاط.

ومن المتوقع أن يقوم الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب فريق بايرن ميونخ بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام غريمه فريق بوروسيا دورتموند على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / جيروم بواتينغ / ماتس هوميلس / ديفيد ألابا.

خط الوسط: خافي مارتينيز / تياغوُ ألكانتارا / أريين روبن / خاميس رودريغيز / توماس مولر.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق بوروسيا دورتموند في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه مباراة كلاسيكو كرة القدم الألمانية أمام غريمه التقليدي فريق بايرن ميونخ، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق بوروسيا دورتموند يتزعم صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني وحيداً دون أي شريك على الإطلاق منذ عدة أسابيع.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن فريق بوروسيا دورتموند قد تطور بشكل ملحوظ للغاية منذ مطلع الموسم الحالي، ولعل ما ساهم في ذلك التطور بشكل كبير هو مدربه السويسري لوسيان فافر صاحب الفضل الأكبر فيما وصل إليه فريق بوروسيا دورتموند حتى هذه اللحظة من عمر الموسم.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق بوروسيا دورتموند يعلم جيداً أن الوقت لا يزال مبكراً من أجل الاحتفال بما وصل إليه من تطور، وخاصة وأن الموسم الحالي لم يمر منه سوى 3 أشهر فقط لا غير، مما يعني بالتالي أن فريق بوروسيا دورتموند لا يزال أمامه العديد من التحديات لكي يُثبت قدرته على الإستيلاء على عرش كرة القدم الألمانية الذي كان بحوزة غريمه التقليدي فريق بايرن ميونخ طوال السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري لوسيان فافر مدرب فريق بوروسيا دورتموند بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام غريمه فريق بايرن ميونخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: رومان بوركي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي / مانويل أكانجيِ / أكسيل زاجَادو / رافاييل غيريرو.

خط الوسط: أكسل فيتسل / توماس ديلانيِ / كريستيان بوليِسيتش / ماركو رويس / جادون سانشو.

خط الهجوم: باكو ألكاسير.

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