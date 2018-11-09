موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في ذهاب نهائي كوبا ليبرتادوريس السبت 10/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت، يستعد فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريفر بليت الأرجنتيني في مباراة السوبر كلاسيكو في مساء يوم السبت الموافق 10 نوفمبر 2018 على ملعب ألبيرتو خوسيه أرماندو المعروف ب”لا بومبونيرا” على أرض دولة الأرجنتين، وذلك ضمن ذهاب الدور النهائي في إطار مسابقة كوبا ليبرتادوريس 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة قدم أمريكا الجنوبية وخاصة عشاق مباراة السوبر كلاسيكو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بوكا جونيورز وريفر بليت.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من بوكا جونيورز وريفر بليت في هذه المباراة الهامة في ذهاب الدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس.

موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت

موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت، يستعد فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريفر بليت الأرجنتيني في مباراة السوبر كلاسيكو في مساء يوم السبت الموافق 10 نوفمبر 2018 على ملعب ألبيرتو خوسيه أرماندو المعروف ب”لابومبونيرا” على أرض دولة الأرجنتين، وذلك ضمن ذهاب الدور النهائي في إطار مسابقة كوبا ليبرتادوريس 2018 م.

وتنطلق مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت، سوف تكون مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق الإماراتي محمد الشامسي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات بوكا جونيورز وريفر بليت والتشكيل المتوقع

موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت، يدخل فريق بوكا جونيورز غمار مباراته المنتظرة أمام غريمه التقليدي فريق ريفر بليت في ذهاب الدور النهائي في مسابقة كوبا ليبرتادوريس، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه إضافة إلى عدم استقبال الأهداف في شباكه قبل موعد مباراة الإياب.

ولا شك أن هذه المباراة سوف ينتظرها العالم بأكمله وليس فقط في قارة أمريكا الجنوبية، علماً بأن هذه المرة تُعتبر الأولى في التاريخ التي يشهد فيها الدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس مباراة السوبر كلاسيكو بين فريق بوكا جونيورز وبين غريمه التقليدي فريق ريفر بليت.

ويسعى فريق بوكا جونيورز للعودة من جديد للتتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2007، أما على الجانب المقابل يسعى فريق ريفر بليت لتحقيق الهدف ذاته مع العلم بأن آخر لقب في مسابقة كوبا ليبرتادوريس كان في عام 2015.

ومن المتوقع أن يقوم باروس سكيلوتو المدير الفني لفريق بوكا جونيورز بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام غريمه التقليدي فريق ريفر بليت على النحو التالي:

حراسة المرمى: روسي.

خط الدفاع: ليوناردو جارا / كارلوس ازكويردوس / ليساندرو ماغايَان / لوكاس أوُلازا.

خط الوسط: ويلمار باريوس / داريو بينيديتو / ناهيتان نانديز / بابلو بيريز / كريستيان بافون.

خط الهجوم: كارلوس تيفيز.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم ريناتو غاوتشو المدير الفني لفريق ريفر بليت بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام غريمه التقليدي فريق بوكا جونيورز على النحو التالي:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني.

خط الدفاع: غونزالو مونتييل / جوناثان مايدانا / خافيير بينوُلا / ميلتون كاسكو.

خط الوسط: بونزيو / إِيجانسيو فرنانديز / إسيكيِيل بالاسيوس / كويِنترو.

خط الهجوم: رافاييل بوري / لوكاس براتو.

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