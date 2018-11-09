موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري السبت 10/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم السبت الموافق 10 نوفمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والإنتاج الحربي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم السبت الموافق 10 نوفمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، سوف تكون مباراة الزمالك والإنتاج الحربي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك والإنتاج الحربي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الزمالك والإنتاج الحربي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الابتعاد في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولا شك أن فريق الزمالك بات واثقاً من قدرته على المنافسة بكل قوة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وخاصة في ظل النتائج الأكثر من رائعة التي حققها الفارس الأبيض طوال الفترة الماضية.

وبكل تأكيد يملك فريق الزمالك حظوظاً كبيرة للغاية في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، ولعل ما سوف يُساعده على تحقيق ذلك الهدف هو انشغال غريمه التقليدي فريق الأهلي بالمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا مع العلم بأن المارد الأحمر قد بلغ الدور النهائي من المسابقة الأفريقية.

ومن جانبه كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي، حيث جاءت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني / محمود علاء / حازم إمام / محمود حمدي الونش.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمود عبد العاطي / عبد الله جمعة / محمد عنتر / محمود عبد المنعم كهربا / إبراهيم حسن / أيمن حفني / محمد حسن / محمد إبراهيم / يوسف أوباما / مصطفى فتحي.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / حميد أحداد / عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / مصطفى فتحي / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

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