عاجل: إصابة هشام محمد في وجهه بعد هجوم جماهير الترجي على حافلة الأهلي

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تعرضت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الهجوم منذ قليل اليوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر 2018 من طرف بعض جماهير نادي الترجي الرياضي التونسي أثناء توجه حافلة المارد الأحمر إلى ملعب رادس من أجل خوض مباراة إياب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

حيث قامت بعض جماهير نادي الترجي الرياضي بإلقاء الحجارة على حافة النادي الأهلي منذ قليل، مما أصاب اللاعب هشام محمد في وجهه، علماً بأن وزارة الداخلية التونسية سبق وأن أكدت أن بعثة فريق الأهلي سوف تكون مؤمنة بشكل كبير حتى موعد عودتها إلى مطار قرطاج.

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وهذا ومن المقرر أن تنطلق مباراة فريق الأهلي مع مضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن فريق الأهلي كان قد نجح في الفوز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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