قرار هام للغاية من الأهلي تجاه لاعبيه بعد خسارة اللقب الأفريقي للعام الثاني توالياً

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون قراراً هاماً للغاية اليوم السبت الموافق 10 نوفمبر 2018 تجاه لاعبي فريق الأهلي، وذلك عقب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا في مساء يوم أمس الجمعة على يد فريق الترجي الرياضي التونسي.

حيث قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي توقيع عقوبات مالية كبيرة على جميع لاعبي المارد الأحمر بحسب لوائح النادي، وذلك بسبب غياب الروح القتالية عن لاعبي القلعة الحمراء إضافة إلى المستوى الضعيف الذي ظهر به الفريق طوال مباراة الإياب أمام فريق الترجي الرياضي مما كان سبباً رئيسياً في خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في الفوز في مباراة الذهاب في الأسبوع الماضي على حساب ضيفه فريق الترجي الرياضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق الترجي الرياضي نجح في قلب الطاولة في مباراة الإياب في مساء يوم أمس الجمعة، وذلك بعدما تمكن من الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ على ملعب رادس.

وبالتالي فشل فريق الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، علماً بأن المارد الأحمر سبق وأن فشل أيضاً في تحقيق الهدف ذاته في العام الماضي 2017، وذلك حينما خسر اللقب ذاته رفقة المدير الفني السابق الكابتن حسام البدري على يد فريق الوداد البيضاوي المغربي.

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