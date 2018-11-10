تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في كلاسيكو ألمانيا اليوم

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يشهد ملعب سيغنال إيدونا بارك على أرض دولة ألمانيا في مساء اليوم السبت الموافق 10 نوفمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق بوروسيا دورتموند ضيفه وغريمه التقليدي فريق بايرن ميونخ في كلاسيكو كرة القدم الألمانية، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق بايرن ميونخ المتوقع في مباراة كلاسيكو كرة القدم الألمانية اليوم أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / جيروم بواتينغ / ماتس هوميلس / ديفيد ألابا.

خط الوسط: خافي مارتينيز / خاميس رودريغيز / أريين روبن / سيرج جنابري / توماس مولر.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

المدير الفني: الكرواتي نيكو كوفاتش.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق بوروسيا دورتموند المتوقع في مباراة كلاسيكو كرة القدم الألمانية اليوم أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: رومان بوركي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي / مانويل أكانجيِ / أكسيل زاجَادو / رافاييل غيريرو.

خط الوسط: أكسل فيتسل / توماس ديلانيِ / كريستيان بوليِسيتش / ماركو رويس / جادون سانشو.

خط الهجوم: باكو ألكاسير.

المدير الفني: السويسري لوسيان فافر.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق بايرن ميونخ إضافة إلى فريق بوروسيا دورتموند حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الألماني في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 10 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثالث: فريق بايرن ميونخ، يمتَلك في رصيده 20 نقطة.

المركز الأول: فريق بوروسيا دورتموند، يمتلك في رصيده 24 نقطة.

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