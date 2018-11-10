أنظار العالم تتجه اليوم نحو مباراة السوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفر بليت..تعرف على التشكيل المتوقع للفريقين

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يشهد ملعب ألبيرتو خوسيه أرماندو المعروف ب”لابومبونيرا” على أرض دولة الأرجنتين في مساء اليوم السبت الموافق 10 نوفمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريفر بليت الأرجنتيني في مباراة السوبر كلاسيكو، ضمن ذهاب الدور النهائي في إطار مسابقة كوبا ليبرتادوريس 2018 م.

وتنطلق مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي عرب سات أو حتى على القمر الصناعي نايل سات، بينما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق الإماراتي محمد الشامسي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق بوكا جونيورز المتوقع في مباراة السوبر كلاسيكو اليوم أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريفر بليت:

حراسة المرمى: روسي.

خط الدفاع: ليوناردو جارا / كارلوس ازكويردوس / ليساندرو ماغايَان / لوكاس أوُلازا.

خط الوسط: ويلمار باريوس / داريو بينيديتو / ناهيتان نانديز / بابلو بيريز / كريستيان بافون.

خط الهجوم: كارلوس تيفيز.

المدير الفني: باروس سكيلوتو.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق ريفر بليت المتوقع في مباراة السوبر كلاسيكو اليوم أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق بوكا جونيورز:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني.

خط الدفاع: غونزالو مونتييل / جوناثان مايدانا / خافيير بينوُلا / ميلتون كاسكو.

خط الوسط: بونزيو / إِيجانسيو فرنانديز / إسيكيِيل بالاسيوس / كويِنترو.

خط الهجوم: رافاييل بوري / لوكاس براتو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق بوكا جونيورز إضافة إلى فريق ريفر بليت حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الأرجنتيني في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثامن: فريق بوكا جونيورز، يمتلك في رصيده 18 نقطة.

المركز العاشر: فريق ريفر بليت، يمتلك في رصيده 16 نقطة.

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