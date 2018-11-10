موعد مباراة ليفربول وفولهام بمشاركة “محمد صلاح” الأحد 11/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وفولهام، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق فولهام في يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق اللاعب المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وفولهام، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفوُلهام.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وفولهام، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وفولهام في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وفولهام

موعد مباراة ليفربول وفولهام، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق فولهام في يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وفولهام تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وفولهام والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وفولهام، سوف تكون مباراة ليفربول وفولهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وفولهام منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وفولهام والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وفوُلهام، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق فولهام في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على مصالحة جماهيره بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في الأسبوع الماضي.

وكان آخر هذه النتائج السلبية في يوم الثلاثاء الماضي تحديداً، وذلك حينما تعرض فريق ليفربول إلى خسارة مفاجئة للغاية خارج أرضه على يد مضيفه فريق النجم الأحمر الصربي بهدفين مقابل لا شئ في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولا شك أن مستوى فريق ليفربول قد تراجع بشكل ملحوظ للغاية عما كان عليه الحال في مطلع الموسم الحالي أو حتى مقارنة بالمستوى الذي وصل إليه فريق الريدز في الموسم الماضي، علماً بأن فريق ليفربول لم يتمكن من التتويج بأي لقب على الإطلاق حينما وصل إلى أعلى مستوياته في الموسم الماضي.

وهو الأمر الذي يُثير قلق جماهير نادي ليفربول كثيراً في ظل رغبتها في العودة من جديد للفوز بِالألقاب، ولعل ما يُثير القلق أكثر هو التراجع المخيف في المستوى الفني لكلاً من الثلاثي المصري محمد صلاح إضافة إلى السنغالي ساديو ماني وأيضاً البرازيلي روبيرتو فيرمينو، وخاصة حينما يواجه فريق ليفربول أندية كبيرة في المستوى مع العلم بأن ذلك الثلاثي كان يُشكل أقوى خط هجوم في الموسم الماضي.

وبكل تأكيد يعلم فريق ليفربول جيداً أن أي تعثر جديد له في قادم المباريات، سوف يعني تزايد حجم الضغوطات عليه بشكل هائل، وخاصة وأن الجميع داخل جدران قلعة أنفيلد رود يرغب في المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

ولن تكون مهمة فريق ليفربول في هذه الجولة صعبة على الإطلاق، وذلك نظراً لأن فريق ليفربول سوف يواجه الفريق صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وهو فريق فولهام الذي يعيش أوضاعاً صعبة للغاية منذ صعوده من مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في نهاية الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق فولهام على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

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