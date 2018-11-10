موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإِنجليزي الأحد 11/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة ضيفه وجاره فريق مانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر في مساء يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة ديربي مدينة مانشستر، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة ضيفه وجاره فريق مانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر في مساء يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، سوف تكون مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، يدخل فريق مانشستر سيتي غمار مباراته المرتقبة أمام جاره فريق مانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب البريميرليج إضافة إلى الفوز بزعامة مدينة مانشستر في الدور الأول من الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق مانشستر سيتي يعلم جيداً أن فوزه بمباراة ديربي مدينة مانشستر، سوف يمنحه دافعاً قوياً للغاية من أجل الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي مع العلم بأن فريق مانشستر سيتي يمتلك كافة الإمكانيات من أجل تحقيق ذلك الهدف المنشود.

ولا يرغب فريق مانشستر سيتي في تكرار سيناريو مباراة ديربي مدينة مانشستر في الموسم الماضي على ملعب الاتحاد، وذلك حينما تقدم فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء في شوط المباراة الأول، قبل أن يقلب فريق مانشستر يونايتد الطاولة على أصحاب الأرض من خلال فوزه في نهاية المطاف بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / بنجامين ميندي.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق مانشستر يونايتد في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه مباراة ديربي مدينة مانشستر أمام عدوه اللدود فريق مانشستر سيتي، ويكفي الإشارة إلى أن فريق مانشستر يونايتد قد نجح في تحقيق الانتصارات في مبارياته الثلاثة الماضية على التوالي سواء على صعيد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز أو حتى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولا شك أن فوز فريق مانشستر يونايتد منذ أيام قليلة خارج أرضه على حساب العملاق الإيطالي فريق يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب أليانز في مسابقة دوري أبطال أوروبا، سوف يُزيد الثقة كثيراً لدى عشاق النادي على أمل أن يتكرر نفس السيناريو في مباراة الديربي.

ويعلم فريق مانشستر يونايتد جيداً مدى أهمية عدم التعرض إلى الخسارة في مباراة الديربي، وخاصة وأن هذه الخسارة سوف تُعيد الحسابات من جديد بالنسبة إلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي نجح في الآونة الأخيرة في التخلص نوعاً ما من الضغوطات المسلطة عليه بقوة منذ مطلع الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / كريس سمالينج / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / بول بوغبا.

خط الهجوم: خوان ماتا / أنطوني مارسيال / أليكسيس سانشيز.

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