موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإِسباني الأحد 11/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، يستعد فريق برشلونة لملاقاة ضيفه فريق ريال بيتيس في مساء يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وريال بيتيس في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، يستعد فريق برشلونة لملاقاة ضيفه فريق ريال بيتيس في مساء يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس تحديداً في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، سوف تكون مباراة برشلونة وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وريال بيتيس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وريال بيتيس والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ريال بيتيس في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب مسابقة الليغا الإسبانية وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ولا شك أن فريق برشلونة سوف يكون في أفضل حالاته المعنوية في هذه المباراة أمام ضيفه فريق ريال بيتيس، وخاصة بعدما تم إعطاء الضوء الأخضر من طرف الجهاز الطبي لفريق برشلونة، وذلك من أجل مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من جديد في المباريات مع الفريق الكتالوني.

ويأتي ذلك النبأ السعيد بعدما تعافى النجم ليونيل ميسي بشكل كامل من الإصابة التي كان قد تعرض لها قبل ثلاثة أسابيع من الآن، وهو الأمر الذي يعني بدوره أن فريق برشلونة قد استعاد كامل قوته الآن من الناحية الهجومية، بإستثناء غياب البرازيلي فيليبي كوتينيو بداعي الإصابة التي قد تُبعده عن الملاعب نحو 3 أسابيع أيضاً.

ويعلم فريق برشلونة جيداً أن صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني لن يكون في مأمن على الإطلاق، وذلك في حالة تعثره في أي مباراة من المباريات القادمة له في ظل قوة المنافسة على لقب الليغا الإسبانية في الموسم الحالي من العديد من الأندية، وذلك على عكس الغريم التقليدي فريق ريال مدريد الذي ابتعد نوعاً ما عن المنافسة على اللقب.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق ريال بيتيس على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور / رافينيا ألكانتارا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز.

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