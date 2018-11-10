موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني الأحد 11/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق سيلتا فيغو في مساء يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018 على ملعب بالايدوس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وسيلتا فيغو في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق سيلتا فيغو في مساء يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018 على ملعب بالايدوس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، سوف تكون مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وسيلتا فيغو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق سيلتا فيغو في مسابقة الدوري الإسباني، هو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة إحياء آماله في المنافسة على لقب الليغا الإسبانية في الموسم الحالي.

ولا شك أن الخسارة الكبيرة التي تعرض لها فريق ريال مدريد في مباراة كلاسيكو الأرض على يد غريمه التقليدي فريق برشلونة، قد قلصت بنسبة كبيرة للغاية من حظوظ الفريق الملكي في الفوز بلقب الدوري الإسباني في نهاية الموسم الحالي، وخاصة وأن الفارق بين الغريمين قد وصل إلى 7 نقاط كاملة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق ريال مدريد لا يزال يؤمن بِحظوظه في المنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني، وخاصة وأن فريق برشلونة سوف يتعثر بدون أدنى شك في الجولات القادمة سواء في الدور الأول وأيضاً في الدور الثاني.

وبكل تأكيد تغير وضع فريق ريال مدريد كثيراً منذ رحيل المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي الذي كان أحد الأسباب الرئيسية في تراجع نتائج الفريق الملكي في الموسم الحالي، إلا أن الأمور تحسنت تدريجياً منذ مجيء المدرب الأرجنتيني الشاب سانتياغو سولاري والذي بدأ يُلقبه البعض بخليفة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان نظراً للهدوء الكبير الذي يتسم به كلاً من المدربين.

ولكن التشابه الحقيقي سوف يتضح فعلياً حينما يأتي موعد حصاد الألقاب، علماً بأن المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري سوف تكون أمامه فرصة ذهبية من أجل الفوز بأولى ألقابه كمدرباً مع الفريق الملكي، وذلك حينما يُشارك فريق ريال مدريد في مسابقة كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر المقبل من العام الحالي 2018 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق سيلتا فيغو على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

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