ملخص مباراة بايرن ميونخ وبوُروسيا دورتموند السبت 10/11/2018 في الدوري الألماني

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ملخص مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، حسم فريق بوروسيا دورتموند كلاسيكو كرة القدم الألمانية عقب فوزه المثير على حساب ضيفه وغريمه التقليدي فريق بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 10 نوفمبر 2018 على ملعب سيغنال إيدونا بارك على أرض دولة ألمانيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بوروسيا دورتموند في المباراة كلاً من الألماني ماركو رويس في الدقيقة الثامنة والأربعين من ركلة جزاء والدقيقة السابعة والستين، إضافة إلى الإسباني باكو ألكاسير في الدقيقة الثالثة والسبعين، فيما سجل أهداف فريق بايرن ميونخ في المباراة البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة السادسة والعشرين والدقيقة الثانية والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق بوروسيا دورتموند رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، فيما استقر رصيد فريق بايرن ميونخ عند 20 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق بايرن ميونخ الأساسية في مباراة كلاسيكو كرة القدم الألمانية على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / جيروم بواتينغ / ماتس هوميلس / ديفيد ألابا.

خط الوسط: خافي مارتينيز / ليون غوريتسكا / سيرج جنابري / توماس مولر / فرانك ريبيري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

المدير الفني: الكرواتي نيكو كوفاتش.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق بوروسيا دورتموند الأساسية في مباراة كلاسيكو كرة القدم الألمانية على النحو التالي:

حراسة المرمى: هيتز.

خط الدفاع: لوكاس بيتشيك / مانويل أكانجيِ / أكسيل زاجَادو / أشرف حكيمي.

خط الوسط: أكسل فيتسل / برون لارسين / جادون سانشو / يوليان فايغل / ماركو رويس.

خط الهجوم: ماريو غوتزه.

المدير الفني: السويسري لوسيان فافر.

ملخص مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر كلاسيكو كرة القدم الألمانية، حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على مجريات اللعب في ظل الرغبة الكبيرة لدى كلاً منهما في حصد النقاط الثلاث في هذه المباراة.

وفي الدقيقة العاشرة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق بوروسيا دورتموند في المباراة، وذلك حينما انفرد الألماني ماركو رويس بحارس المرمى الألماني مانويل نوير، إلا أن الأخير أمسك الكرة بسهولة بالغة نظراً لعدم استعمال القوة في عملية التسديد من جانب اللاعب ماركو رويس.

ومع مرور الدقائق فرض فريق بايرن ميونخ استحواذه نوعاً ما على الكرة، وفي مقابل ذلك تراجع فريق بوروسيا دورتموند بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة السادسة والعشرين نجح فريق بايرن ميونخ في ترجمة سيطرته على مباراة الكلاسيكو، وذلك حينما استغل نجمهُ البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثغرة في خط دفاع فريق بوروسيا دورتموند ليتمكن على إثرها من تسجيل الهدف الأول لمصلحة الفريق البافاري وسط حالة من الصدمة من طرف أصحاب الأرض.

ولم يكتفِ فريق بايرن ميونخ بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل حسم الكلاسيكو نهائياً، وفي الدقيقة الثانية والثلاثين كاد الفريق البافاري ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى هيتز تصدى لها بنجاح وأبقى على آمال فريقه في المباراة.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق بايرن ميونخ بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، في شوط المباراة الثاني دخل فريق بايرن ميونخ عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق بوروسيا دورتموند أن يقوم بتعديل النتيجة في المقام الأول قبل التفكير في قلب الطاولة على ضيفه.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين سنحت أمام فريق بوروسيا دورتموند فرصة مثالية للغاية من أجل تعديل النتيجة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها القائد ماركو رويس بنجاح مدركاً التعادل لمصلحة فريقه وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير في مدرجات ملعب سيغنال إيدونا بارك.

أما ردة فعل فريق بايرن ميونخ فلم تتأخر على الإطلاق، حيث استغل الفريق البافاري ضعف الخطوط الخلفية لأصحاب الأرض، لينجح على إثر ذلك في تسجيل هدفه الثاني في المباراة والذي جاء عبر المهاجم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثانية والخمسين.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين حاول السويسري لوسيان فافر مدرب فريق بوروسيا دورتموند أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تعديل النتيجة مرة أخرى، وذلك من خلال إشراك المهاجم الإسباني باكو ألكاسير بدلاً من الألماني ماريو غوتزه.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير كاد فريق بايرن ميونخ يحسم الأمور نهائياً، وذلك حينما سجل له المهاجم روبرت ليفاندوفسكي ثالث الأهداف، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل مبقياً على آمال أصحاب الأرض في المباراة.

وفي الدقيقة السابعة والستين تواصلت الإثارة في مباراة كلاسيكو كرة القدم الألمانية، وهذه المرة حينما نجح فريق بوروسيا دورتموند في تسجيل هدفه الثاني في المباراة عبر القائد ماركو رويس ليُعادل النتيجة للمرة الثانية وسط فرحة كبيرة من جانب أنصاره.

ولم يكتفِ فريق بوروسيا دورتموند بذلك وحسب بل بحث عن التقدم في النتيجة لأول مرة في الكلاسيكو، وفي الدقيقة الثالثة والسبعين نجح صاحب الأرض في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له البديل باكو ألكاسير الهدف الثالث من هجمة مرتدة سريعة وسط حالة من الإنهيار من جانب لاعبي فريق بايرن ميونخ.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية مباراة كلاسيكو كرة القدم الألمانية على وقع فوز في غاية الإثارة لمصلحة فريق بوروسيا دورتموند، مما جعله يُغرد وحيداً في صدارة الترتيب.

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