الكاف يحسم الجدل بخصوص إخفاء “الخطيب” الميدالية الذهبية أثناء تتويج الترجي

Advertisements

حسم الإِتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الأحد الموافق 11 نوفمبر كل الجدل القائم في الساعات الماضية، وذلك بخصوص قيام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بإخفاء إحدى الميداليات الذهبية في جيبه أثناء مراسم تتويج فريق الترجي الرياضي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الأحد، أكد طارق بوشماوي عضو الإتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لم يتعمد تماماً إخفاء الميدالية الذهبية التي تم منحها له على المنصة أثناء مراسم تتويج فريق الترجي الرياضي بلقب دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار طارق بوشماوي إلى أن الميدالية الذهبية التي حصل عليها الكابتن محمود الخطيب على منصة التتويج هي عبارة عن إجراء بروتوكولي متعارف عليه، وذلك من خلال منح آخر ميدالية ذهبية متواجدة لممثل الفريق الخاسر في المباراة النهائية.

وفي ختام تصريحاته شدد طارق بوشماوي أن كل الأنباء التي تتردد على مختلف مواقع التواصل الإِجتماعي حول قيام الكابتن محمود الخطيب بإخفاء الميدالية الذهبية في جيبه الخاص، هي أنباء ليس لها أي أساس من الصحة.

وكان فريق الأهلي قد خسر لقب دوري أبطال أفريقيا في مساء يوم الجمعة الماضي، وذلك عقب خسارته إياباً على يد مضيفه فريق الترجي الرياضي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، علماً بأن فريق الأهلي كان قد فاز ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وبالتالي فشل المارد الأحمر في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رغم وصوله إلى المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.

إقرأ أيضاً: ملخص مباراة الأهلي والترجي الجمعة 9/11/2018 في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا