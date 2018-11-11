تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة ضيفه فريق ريال بيتيس، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ريال بيتيس:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / صامويل أومتيتي / ألانا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / دينيس سواريز / أرثور / رافينيا ألكانتارا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / مالكوم / منير الحدادي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ريال بيتيس:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور / رافينيا ألكانتارا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق برشلونة إضافة إلى فريق ريال بيتيس حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق برشلونة، يمتلك في رصيده 24 نقطة.

المركز الخامس عشر: فريق ريال بيتيس، يمتلك في رصيده 13 نقطة.

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