ريال مدريد في مهمة صعبة أمام سيلتا فيغو اليوم..تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع

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يحل فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق سيلتا فيغو في مساء اليوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018 على ملعب بالايدوس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق سيلتا فيغو:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / كيلور نافاس / كيِكو كاسيَا.

خط الدفاع: سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز / ألفارو أودريوثوُلا / سيرجيو ريجوُلون / خافي سانشيز.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / ماركو أسينسيو / إيسكو / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق سيلتا فيغو:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو أودريوثوُلا / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ريال مدريد إضافة إلى فريق سيلتا فيغو حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز السادس: فريق ريال مدريد، يمتلك في رصيده 17 نقطة.

المركز الثالث عشر: فريق سيلتا فيغو، يمتلك في رصيده 14 نقطة.

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