تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في ديربي مانشستر اليوم

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يشهد ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق مانشستر سيتي ضيفه وجاره فريق مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام جاره وضيفه فريق مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / بنجامين ميندي.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام جاره ومضيفه فريق مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / كريس سمالينج / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / بول بوغبا.

خط الهجوم: خوان ماتا / أنطوني مارسيال / أليكسيس سانشيز.

المدير الفني: البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق مانشستر سيتي إضافة إلى فريق مانشستر يونايتد حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق مانشستر سيتي، يمتلك في رصيده 29 نقطة.

المركز الثامن: فريق مانشستر يونايتد، يمتلك في رصيده 20 نقطة.

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