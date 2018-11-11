نيمار ومبابيِ يقودان تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام موناكو اليوم بالدوري الفرنسي

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يستعد فريق باريس سان جيرمان لملاقاة مضيفه فريق موناكو في مساء اليوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018 على ملعب لويس الثاني في إمارة موناكو على أرض دولة فرنسا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وموناكو تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة باريس سان جيرمان وموناكو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة باريس سان جيرمان وموناكو منقولة أيضاً عبر قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة باللغة الفرنسية.

وإليكم الآن تشكيل فريق باريس سان جيرمان المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق موناكو:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: توماس مونييه / ماركينيوس / كيمبيمبيِ / خوان بيرنات.

خط الوسط: أدريان رابيو / ماركو فيراتي / أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: كيليان مبابي / نيمار جونيور / إدينسون كافاني.

المدير الفني: الألماني توماس توخيل.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق باريس سان جيرمان إضافة إلى فريق موناكو حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق باريس سان جيرمان، يمتلك في رصيده 36 نقطة.

المركز التاسع عشر: فريق موناكو، يمتَلك في رصيده 7 نقاط فقط لا غير.

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