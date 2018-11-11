تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وميلان في كلاسيكو إيطاليا اليوم

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يشهد ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا في مساء اليوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ميلان ضيفه وغريمه التقليدي فريق يوفنتوس في مباراة كلاسيكو كرة القدم الإيطالية، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وميلان تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وميلان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة كلاسيكو كرة القدم الإيطالية اليوم أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق ميلان:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق ميلان المتوقع في مباراة كلاسيكو كرة القدم الإيطالية اليوم أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق يوفنتوس:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / كريستيان زاباتا / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: فرانك كيسي / تيموي باكايوكو / خواكين سوسو / جياكومو بونافينتورا.

خط الهجوم: باتريك كوتروني / جونزالو هيغواين.

المدير الفني: الإيطالي جينارو غاتوزو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق يوفنتوس إضافة إلى فريق ميلان حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق يوفنتوس، يمتلك في رصيده 31 نقطة.

المركز الرابع: فريق ميلان، يمتلك في رصيده 21 نقطة.

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