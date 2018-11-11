ملخص مباراة تشيلسي وإيفرتون الأحد 11/11/2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز

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ملخص مباراة تشيلسي وإيفرتون، سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه فريق إيفرتون، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق تشيلسي رصيده إلى 28 نقطة، فيما رفع فريق إيفرتون رصيده إلى 18 نقطة.

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وجاءت تشكيلة فريق تشيلسي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / ألفارو موراتا.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

ملخص مباراة تشيلسي وإيفرتون والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة تشيلسي وإيفرتون، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق تشيلسي أن يفرض أسلوب لعبه بشكل كامل على ضيفه نظراً لكونه يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره، وفي مقابل ذلك تراجع فريق إيفرتون بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

ومع مرور الدقائق ظهر العجز بشكل واضح للغاية على لاعبي فريق تشيلسي من الناحية الهجومية، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل كبير هو التنظيم المحكم الذي اتسم به فريق إيفرتون على مستوى جميع خطوطه منذ انطلاقة المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة والعشرين سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق تشيلسي في المباراة، وذلك حينما نفذ الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة رائعة، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن بقليل لحارس المرمى الإنجليزي جوردان بيكفورد وسط حسرة من طرف الجماهير اللندنية.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الأربعين، كاد فريق تشيلسي ينجح أخيراً في تسجيل أولى أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد ماركوس ألونسو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى جوردان بيكفورد تصدى لها بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة تشيلسي وإيفرتون والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة تشيلسي وإيفرتون، في شوط المباراة الثاني دخل فريق تشيلسي عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة نظراً لأهمية فوزه بالنقاط الثلاث في هذه المباراة، وفي مقابل ذلك واصل فريق إيفرتون الاعتماد على النهج ذاته في ظل النتيجة التي أسفر عنها في الشوط الأول.

وفي الدقيقة الستين كاد فريق تشيلسي ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد البرازيلي ويليان كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن بقليل لحارس المرمى جوردان بيكفورد وسط حماسة كبيرة من طرف أصحاب الأرض في مدرجات ملعب ستامفورد بريدج.

وبعدها بخمسة دقائق فقط لا غير حاول الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه نوعاً ما من أجل مواصلة الضغط على الفريق الضيف، وذلك من خلال إشراك الإسباني سيسك فابريغاس بدلاً من الإيطالي جورجينيو.

وفي الدقيقة السادسة والستين واصل فريق تشيلسي حملاته الهجومية المكثفة على مرمى ضيفه، وهذه المرة حينما سدد ماركوس ألونسو كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيسر لحارس المرمى جوردان بيكفورد هو من تصدى للكرة في هذه المرة وحرم أصحاب الأرض من التسجيل.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والسبعين، نجح فريق تشيلسي في تسجيل أولى أهدافه في المباراة، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل وسط حالة من الاعتراض من طرف الجماهير اللندنية.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين مما جعل فريق تشيلسي يفقد نقطتين في غاية الأهمية.

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