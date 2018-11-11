ملخص مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الأحد 11/11/2018 في الدوري الإنجليزي

Advertisements

ملخص مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، حسم فريق مانشستر سيتي مباراة ديربي مدينة مانشستر عقب فوزه على حساب ضيفه وجاره فريق مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر سيتي في المباراة كلاً من الإسباني ديفيد سيلفا في الدقيقة الثانية عشر، إضافة إلى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدقيقة الثامنة والأربعين، وأيضاً الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقة السادسة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق مانشستر يونايتد في المباراة الفرنسي أنطوني مارسيال في الدقيقة الثامنة والخمسين.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، فيما استقر رصيد فريق مانشستر يونايتد عند 20 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق مانشستر سيتي الأساسية في مباراة ديربي مدينة مانشستر على النحو التالي:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / بنجامين ميندي.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق مانشستر يونايتد في مباراة ديربي مدينة مانشستر على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / كريس سمالينج / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / مروان فيلايني / أندير هيريرا.

خط الهجوم: جيسي لينغارد / ماركوس راشفورد / أنطوني مارسيال.

المدير الفني: البرتغالي جوزيه مورينيو.

ملخص مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر الديربي حاول فريق مانشستر سيتي أن يفرض أسلوب لعبه على ضيفه مثلما هو الحال دائماً مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا، وفي مقابل ذلك تراجع فريق مانشستر يونايتد بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة الثانية عشر نجح فريق مانشستر سيتي في ترجمة سيطرته المطلقة على الديربي، وذلك حينما استغل قائده الإسباني ديفيد سيلفا ثغرة في خط دفاع فريق مانشستر يونايتد، لينجح على إثرها في تسجيل الهدف الأول لمصلحة أصحاب الأرض وسط حالة من الصمت من طرف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق الشياطين الحمر.

ومن بعد الهدف مباشرة واصل فريق مانشستر سيتي عملية استحواذه على الكرة بشكل كامل في إطار بحثه عن مضاعفة النتيجة، وفي مقابل ذلك حافظ فريق مانشستر يونايتد على النهج الدفاعي الذي دخل به المباراة من أجل حماية شباكه من استقبال المزيد من الأهداف.

وفي الدقائق المتبقية من عمر الفترة الأولى من عمر الديربي استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق مانشستر سيتي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، في شوط المباراة الثاني دخل فريق مانشستر سيتي عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق مانشستر يونايتد أن يبحث عن تعديل النتيجة في المقام الأول قبل التفكير في قلب الطاولة على أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الهدف الثاني عقب استغلاله ثغرة أخرى في خط دفاع فريق مانشستر يونايتد وسط فرحة كبيرة من طرف أنصار السيتي.

وفي الدقيقة السادسة والخمسين حاول البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما من أجل العودة من جديد في أجواء الديربي، وذلك من خلال إشراك المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بدلاً من الإنجليزي جيسي لينغارد.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين سنحت أمام فريق مانشستر يونايتد فرصة مثالية للغاية من أجل إحياء آماله في الديربي، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها الفرنسي أنطوني مارسيال بنجاح محرزاً أولى أهداف فريقه في المباراة لتشتعل المباراة من جديد.

وبعدها بعشرة دقائق فقط لا غير حاول الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بدوره أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية هو أيضاً، وذلك من خلال إشراك الألماني ليروي ساني بدلاً من النجم الجزائري رياض محرز.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والسبعين، دفع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بجميع أوراقه الهجومية المتبقية من على مقاعد البدلاء، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي التشيلي أليكسيس سانشيز إضافة إلى الإسباني خوان ماتا بدلاً من الإسباني أندير هيريرا إضافة إلى الإنجليزي ماركوس راشفورد.

وفي الدقيقة السادسة والثمانين حسم فريق مانشستر سيتي مباراة الديربي بشكل نهائي، وذلك حينما سجل له الألماني إلكاي غوندوغان الهدف الثالث عقب استغلاله الثغرة المتواجدة دائماً في خط دفاع فريق مانشستر يونايتد مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية مباراة ديربي مدينة مانشستر على وقع فوز فريق مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

إقرأ أيضاً: ملخص مباراة تشيلسي وإيفرتون الأحد 11/11/2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز