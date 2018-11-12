أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا !

Advertisements

قام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعليق لأول مرة في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأحد الموافق 11 نوفمبر على خسارة فريق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، وذلك عقب الخسارة التي تعرض لها المارد الأحمر في النسخة الحالية على يد فريق الترجي الرياضي التونسي في يوم الجمعة الماضي.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في مساء يوم أمس الأحد عبر قناة “الأهلي”، أكد الكابتن محمود الخطيب أنه يُقدر مشاعر الغضب والحزن السائدة بين جماهير النادي الأهلي في الوقت الراهن، وخاصة في ظل تعودهم دائماً على تتويج الفريق بالألقاب على مر التاريخ.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن محمود الخطيب إلى أنه لم يفرح كثيراً بعد الفوز الذي حققه فريق الأهلي في مباراة الذهاب على حساب فريق الترجي الرياضي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه تحدث مع لاعبي المارد الأحمر حول مدى صعوبة مباراة الإياب على ملعب رادس.

كما شدد الكابتن محمود الخطيب في تصريحاته أيضاً على أن مجلس إدارة النادي الأهلي سوف يقوم بمحاسبة أن شخص قام بالتقصير في حق النادي الأهلي وجماهيره، ولكن وفي الوقت ذاته أكد أيضاً أن سياسة النادي الأهلي لا تعتمد على التسرع في إصدار الأحكام إلا بعد دراسة الموقف جيداً.

وعن التقارير التي طالب الكابتن محمود الخطيب بتحضيرها من طرف الأجهزة الفنية والإدارية وأيضاً الطبية لفريق الأهلي، أكد الكابتن محمود الخطيب أنه كان سوف يُطالب بنفس هذه التقارير في حالة فوز فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا.

كما أشار الكابتن محمود الخطيب أيضاً إلى أنه كان يشعر بوجود نواقص داخل صفوف فريق الأهلي في ظل تلاحم المباريات، مشدداً في ختام تصريحاته على أن مجلس إدارة النادي الأهلي سوف يقوم بإعادة بناء فريق الأهلي في الفترة القادمة من خلال التعاقد مع صفقات قوية إضافة إلى الاعتماد أيضاً على قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

إقرأ أيضاً: ملخص مباراة الأهلي والترجي الجمعة 9/11/2018 في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا