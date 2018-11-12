تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من بيراميدز ومصر المقاصة في مباراة اليوم بالدوري المصري

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يستعد فريق بيراميدز لملاقاة ضيفه فريق مصر المقاصة في مساء اليوم الإثنين الموافق 12 نوفمبر 2018 على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز ومصر المقاصة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة بيراميدز ومصر المقاصة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق محمد الشاذلي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بيراميدز ومصر المقاصة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي، بينما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق بيراميدز المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق مصر المقاصة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد مجدي / علي جبر / رجب بكار / أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: أوكيتشوُكو / نبيل عماد / محمد فاروق / كارلوس كينو / محمد حمدي شرف.

خط الهجوم: ناصر منسي.

المدير الفني: المصري حسام حسن.

أما الآن سوف نستعرض لكم قائمة فريق مصر المقاصة التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق بيراميدز:

أحمد عادل عبد المنعم / محمود حمدي / أحمد عبد العزيز مودي / طه عادل / محمد دبش / محمود وحيد / عصام صبحي / أحمد محسن / هاني سعيد / صلاح ريكو / إيريك تراوري / باولين فوافيِ / محمد توني / نصر رمضان / صلاح عاشور / جون أنطوي / محمد رمضان / مروان حمدي.

وإليكم الآن تشكيل فريق مصر المقاصة المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق بيراميدز:

أحمد عادل عبد المنعم / باولين فوافيِ / محمود وحيد / هاني سعيد / إيريك تراوري / محمد توني / جون أنطوي / صلاح عاشور / أحمد عبد العزيز مودي / طه عادل / نصر رمضان.

المدير الفني: المصري طلعت يوسف.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق بيراميدز إضافة إلى فريق مصر المقاصة حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الخامس: فريق بيراميدز، يمتلك في رصيده 14 نقطة، خاض 10 جولات من أصل 13 جولة.

المركز الثالث: فريق مصر المقاصة، يمتلك في رصيده 20 نقطة، خاض 12 جولة من أصل 13 جولة.

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